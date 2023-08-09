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Теннис

Торонто. Маррей с «баранкой» выиграл свой стартовый матч, Перселл и Диалло впервые победили в основной сетке «Мастерса»

2023-08/1691557404_murray.jpeg|—>Торонто. Маррей с "баранкой" выиграл свой стартовый матч, Перселл и Диалло впервые победили в основной сетке "Мастерса"

Источник: btu.org.ua

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