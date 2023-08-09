Теннис
Заневская завершит карьеру после US Open
Заневская завершит карьеру после US OpenСегодня 12:28 197
Источник — Чемпион.
Бельгийская теннисистка украинского происхождения Марина Заневская (114) приняла решение завершить игровую карьеру.
Об этом рассказала сама теннисистка в Instagram.
«Пора пока проститься с теннисом.
Последние 4 года я страдала от боли в спине, и, к сожалению, я пришла к тому, что больше не могу отдавать теннису то, что нужно для того, чтобы играть на топовом уровне этого чрезвычайно сложного, требовательного вида спорта.
Я решила сыграть US Open как мой финальный турнир перед тем как подвинуть в сторону мою карьеру.
Кто знает, что меня ждет впереди. Вернусь ли я когда-нибудь в тур, или меня ждут другие испытания в другой сфере? Пока я этого не знаю, но точно знаю, что я рада своему решению и могу выдохнуть, а также смотрю в будущее с улыбкой, поскольку впереди много крутых и интересных планов», — сказала Заневская.
< Заневская до 2016 года выступала под украинским флагом.
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