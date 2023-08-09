Заневская завершит карьеру после US Open 197

Источник — Чемпион.

Бельгийская теннисистка украинского происхождения Марина Заневская (114) приняла решение завершить игровую карьеру.

Об этом рассказала сама теннисистка в Instagram.

«Пора пока проститься с теннисом.

Последние 4 года я страдала от боли в спине, и, к сожалению, я пришла к тому, что больше не могу отдавать теннису то, что нужно для того, чтобы играть на топовом уровне этого чрезвычайно сложного, требовательного вида спорта.

Я решила сыграть US Open как мой финальный турнир перед тем как подвинуть в сторону мою карьеру.

Кто знает, что меня ждет впереди. Вернусь ли я когда-нибудь в тур, или меня ждут другие испытания в другой сфере? Пока я этого не знаю, но точно знаю, что я рада своему решению и могу выдохнуть, а также смотрю в будущее с улыбкой, поскольку впереди много крутых и интересных планов», — сказала Заневская.