Теннис
Ястремская вышла в полуфинал турнира в Польше
Ястремская сразится за выход в финал турнира Сегодня 15:42 214 1 Фото — gettyimages #Даяна Ястремская
Источник – Чемпион.
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (149) обыграла третью сеяную Терезу Мартинцову из Чехии (104) в четвертьфинале турнира WTA 125 в Польше.
Матч длился 2 часа 15 минут и завершился со счетом 6 :7 (3), 6:2, 6:0.
Ястремская ни разу не подала навылет и допустила 6 двойных ошибок.
Соперницей украинки в полуфинале будет Зейнеп Сонмез (193) из Турции.
Kozerki Open — WTA 125 Козерки, Польша Хард Призовой фонд – $115 000 1/4 финала, 10 августа Даяна Ястремская (Украина) — Тереза Мартинцова (Чехия) 6:7 (3), 6:2, 6:0
Напомним, во втором круге Ястремская победила Эмилиану Аранго (169) из Колумбии.