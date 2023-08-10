Ястремская вышла в полуфинал турнира в Польше

Ястремская сразится за выход в финал турнира 214 Фото — gettyimages #Даяна Ястремская

Источник – Чемпион.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (149) обыграла третью сеяную Терезу Мартинцову из Чехии (104) в четвертьфинале турнира WTA 125 в Польше.

Матч длился 2 часа 15 минут и завершился со счетом 6 :7 (3), 6:2, 6:0.

Ястремская ни разу не подала навылет и допустила 6 двойных ошибок.

Соперницей украинки в полуфинале будет Зейнеп Сонмез (193) из Турции.

Kozerki Open — WTA 125 Козерки, Польша Хард Призовой фонд – $115 000 1/4 финала, 10 августа Даяна Ястремская (Украина) — Тереза ​​Мартинцова (Чехия) 6:7 ​​(3), 6:2, 6:0

Напомним, во втором круге Ястремская победила Эмилиану Аранго (169) из Колумбии.