Козерки. Ястремская и Райна сыграют в парном полуфинале

Больше в Теннис
-
Козерки. Ястремская вышла в четвертьфинал соревнований
2023-08/1691574293_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
-
Монреаль. Вондроушова продлила свою победную серию, Андрееску и Синякова проиграли на старте
2023-08/1691596002_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
-
Баня-Лука. Ваншельбойм не смог пробиться в четвертьфинал
2023-08/1691585178_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
-
Цуренко снялась с турнира WTA 1000 в Монреале из-за проблем с локтем
Украинка снялась с турнира накануне матча первого круга против хорватки Петры Мартыч. Сегодня 10:10...