Козерки. Ястремская победила третью сеяную на пути в полуфинал

Больше в Теннис
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Ястремская вышла в четвертьфинал турнира в Польше
Ястремская сыграет в четвертьфинале турнира Сегодня 08:08 328 0 Фото — Getty Images #Даяна...
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Ястремская вышла в полуфинал парного турнира WTA 125 в Польше
Даяна Ястремская и Анкита Райна вышли в полуфинал турнира Сегодня 08:52 206 0 Фото...
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Торонто. Монфис в двух сетах победил четвертую ракетку мира Циципаса, Алькарас, Маррей и Синнер прошли в третий круг
2023-08/1691644742_monfils.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Монреаль. Плишкова сыграет против Швёнтек, Брэйди победила Остапенко, отыграв матчболы
2023-08/1691484101_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua