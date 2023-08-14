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«Это будет волнительный матч». Элина Свитолина прокомментировала предстоящий поединок против Каролин Возняцки на турнире в Цинциннати

2023-08/1691950237_svitolina.jpeg|—>"Это будет волнительный матч". Элина Свитолина прокомментировала предстоящий поединок против Каролин Возняцки на турнире в Цинциннати
В первом круге Элина Свитолина получила в соперницы датчанку Каролин Возняцки, которая проведет свой второй турнир, после возвращения в Тур. Напомним, что экс-первая ракетка мира не выступала с января 2020 года и родила за это время дочь и сына.

«В Монреале я сказала, что однажды мне бы хотелось снова сыграть с Каролин, потому что в прошлом у нас с ней были большие битвы на корте. И вот я здесь! Играю с ней! Так что это будет волнительный матч. Однозначно это будет еще одна большая битва», — прокомментировала предстоящий поединок Элина Свитолина.

Теннисистки играли друг с другом пять раз и четыре победы в этих встречах одержала Элина Свитолина. В последний раз они сыграли в групповом раунде Итогового чемпионата WTA-2018 (Свитолина победила в трех сетах).

На прошлой неделе в Монреале украинка уступила Даниэль Коллинс в первом круге, а датчанка обыграла Кимберли Бирелл и проиграла Маркете Вондроушовой.

Источник: btu.org.ua

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