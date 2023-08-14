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Теннис

Костюк уступила на старте турнира WTA 1000 в Цинциннате

Марта Костюк не смогла выйти во второй круг турнира Сегодня 22:05 262 0 Фото — Getty Images #Марта Костюк, #Полини =»article__source»> Источник — Чемпион.

Украинская теннисистка Марта Костюк (32) уступила итальянке Жасмин Паолини (43) в первом круге турнира WTA 1000 в Цинциннате.

Матч длился 1 час 3 минуты и завершился со счетом 6:2 , 6:1.

Костюк 1 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и использовала 1 брейк-пойнт.

Western & Southern Open — WTA 1000 Цинциннати, США& Хард& Призовой фонд – $ 2 788 468 долларов Первый круг, 14 августа

Жасмин Паолини (Италия) — Марта Костюк (Украина) 6: 2, 6:1

Раньше в квалификации уступила Леся Цуренко.

Источник: champion.com.ua

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