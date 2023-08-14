Расписание. Где сыграют украинские теннисистки на турнирах WTA 14 августа

Больше в Теннис
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Гродзиск-Мазовецкий. Брайнин и Урсу проиграли на старте отборочного турнира
2023-05/1684144716_braynin.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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«Это будет волнительный матч». Элина Свитолина прокомментировала предстоящий поединок против Каролин Возняцки на турнире в Цинциннати
2023-08/1691950237_svitolina.jpeg|—>В первом круге Элина Свитолина получила в соперницы датчанку Каролин Возняцки, которая проведет свой...
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Цинциннати. Киченок и Костюк выступят в парной сетке соревнований
2023-08/1691950707_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Свитолина — Возняцки: прогноз букмекеров на матч 1-го круга WTA 1000 Western & Southern Open
Украинскую теннисистку считают явной фавориткой встречи Сегодня 16:15 209 0 #Каролин Возняцки, #Елина Свитолина,...