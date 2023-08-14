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Рейтинг WTA. Ястремская поднялась более чем на 35 позиций, Костюк повторила свой личный рекорд в парном рейтинге

2023-08/1692012498_dayana.jpg|—>Рейтинг WTA. Ястремская поднялась более чем на 35 позиций, Костюк повторила свой личный рекорд в парном рейтинге
По итогам турнира в Монреале тройка лидеров украинского рейтинга сохранили свои позиции в мировой классификации:

Элина Свитолина — №26
Ангелина Калинина — №28
Марта Костюк — №32

На этой неделе девушки сыграют на турнире WTA 1000 в Цинциннати.

Улучшили свои позиции в топ-100 еще две украинки: Леся Цуренко поднялась на 42-е место (+2), а Катерина Байндл теперь занимает 85-ю строчку (+3).

Даяна Ястремская, после победы на турнире WTA 125 в Польше, поднялась сразу на 37 позиций и расположилась на 112-й строчке рейтинга WTA.

Свои личные рекорды также обновили:

Анастасия Соболева — 408-е место (+26)
Александра Олейникова — 502-е место (+57)

В парном рейтинге WTA Людмила Киченок на этой неделе занимает 18-е место (-2), Марта Костюк повторила свой личный рекорд, поднявшись на 27-е место (+1), а Надежда Киченок опустилась на 58-ю позицию (-2).

Источник: btu.org.ua

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