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Юниоры. Мантач выиграл свой второй одиночный титул ITF Juniors, Сидельник стала чемпионкой в паре

2019-09/1569787082_itf-juniors.png|—>Юниоры. Мантач выиграл свой второй одиночный титул ITF Juniors, Сидельник стала чемпионкой в паре
Реннинген, Германия (Grade J100; Clay — Outdoor)

Полина Гуменюк — 1 круг в одиночном разряде | 1 круг в парном разряде

Маутхаузен, Австрия (Grade J100; Clay — Outdoor)

Глеб Секачов — 1/2 финала в одиночном разряде | —
Мария Прищепа — 2 круг в одиночном разряде | 2 круг в парном разряде
Анастасия Сорская — 1/4 финала в одиночном разряде | 2 круг в парном разряде

Маасейк, Бельгия (Grade J100; Clay — Outdoor)

Андрей Порицкий — 2 круг в одиночном разряде | —
Анастасия Фирман — 3 круг в одиночном разряде | —
Мария Дробышева — 1/4 финала в одиночном разряде | 1/4 финала в парном разряде
Стефания Пушкарь — 2 круг в одиночном разряде | 1/4 финала в парном разряде

Крань, Словения (Grade J60; Clay — Outdoor)

Константин МантачТИТУЛ в одиночном разряде | 2 круг в парном разряде
Карина Ковальчук — 2 круг в одиночном разряде | 2 круг в парном разряде
Мария Емшанова — 1 круг в одиночном разряде | —
Анна Ващенко — 3 круг в одиночном разряде | —
Юниоры. Мантач выиграл свой второй одиночный титул ITF Juniors, Сидельник стала чемпионкой в паре
Константин Мантач стал чемпионом турнира в Словении, обыграв в финале лидера посева Мика Малковски — 6:4, 7:5. 17-летний украинец выиграл свой первый одиночный титул ITF Juniors в этом году и второй за карьеру.

София, Болгария (Grade J60; Clay — Outdoor)

Адриана Ткаченко — 1 круг в одиночном разряде | 1/4 финала в парном разряде

Источник: btu.org.ua

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