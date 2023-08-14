Теннис
Юниоры. Мантач выиграл свой второй одиночный титул ITF Juniors, Сидельник стала чемпионкой в паре
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Реннинген, Германия (Grade J100; Clay — Outdoor)
Полина Гуменюк — 1 круг в одиночном разряде | 1 круг в парном разряде
Маутхаузен, Австрия (Grade J100; Clay — Outdoor)
Глеб Секачов — 1/2 финала в одиночном разряде | —
Мария Прищепа — 2 круг в одиночном разряде | 2 круг в парном разряде
Анастасия Сорская — 1/4 финала в одиночном разряде | 2 круг в парном разряде
Маасейк, Бельгия (Grade J100; Clay — Outdoor)
Андрей Порицкий — 2 круг в одиночном разряде | —
Анастасия Фирман — 3 круг в одиночном разряде | —
Мария Дробышева — 1/4 финала в одиночном разряде | 1/4 финала в парном разряде
Стефания Пушкарь — 2 круг в одиночном разряде | 1/4 финала в парном разряде
Крань, Словения (Grade J60; Clay — Outdoor)
Константин Мантач — ТИТУЛ в одиночном разряде | 2 круг в парном разряде
Карина Ковальчук — 2 круг в одиночном разряде | 2 круг в парном разряде
Мария Емшанова — 1 круг в одиночном разряде | —
Анна Ващенко — 3 круг в одиночном разряде | —
Константин Мантач стал чемпионом турнира в Словении, обыграв в финале лидера посева Мика Малковски — 6:4, 7:5. 17-летний украинец выиграл свой первый одиночный титул ITF Juniors в этом году и второй за карьеру.
София, Болгария (Grade J60; Clay — Outdoor)
Адриана Ткаченко — 1 круг в одиночном разряде | 1/4 финала в парном разряде