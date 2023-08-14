Юниоры. Мантач выиграл свой второй одиночный титул ITF Juniors, Сидельник стала чемпионкой в паре

2019-09/1569787082_itf-juniors.png|—>

Реннинген, Германия (Grade J100; Clay — Outdoor)

Полина Гуменюк — 1 круг в одиночном разряде | 1 круг в парном разряде

Маутхаузен, Австрия (Grade J100; Clay — Outdoor)

Глеб Секачов — 1/2 финала в одиночном разряде | —

Мария Прищепа — 2 круг в одиночном разряде | 2 круг в парном разряде

Анастасия Сорская — 1/4 финала в одиночном разряде | 2 круг в парном разряде

Маасейк, Бельгия (Grade J100; Clay — Outdoor)

Андрей Порицкий — 2 круг в одиночном разряде | —

Анастасия Фирман — 3 круг в одиночном разряде | —

Мария Дробышева — 1/4 финала в одиночном разряде | 1/4 финала в парном разряде

Стефания Пушкарь — 2 круг в одиночном разряде | 1/4 финала в парном разряде

Крань, Словения (Grade J60; Clay — Outdoor)

Константин Мантач — ТИТУЛ в одиночном разряде | 2 круг в парном разряде

Карина Ковальчук — 2 круг в одиночном разряде | 2 круг в парном разряде

Мария Емшанова — 1 круг в одиночном разряде | —

Анна Ващенко — 3 круг в одиночном разряде | —



Константин Мантач стал чемпионом турнира в Словении, обыграв в финале лидера посева Мика Малковски — 6:4, 7:5. 17-летний украинец выиграл свой первый одиночный титул ITF Juniors в этом году и второй за карьеру.

София, Болгария (Grade J60; Clay — Outdoor)

Адриана Ткаченко — 1 круг в одиночном разряде | 1/4 финала в парном разряде