Стэнфорд. Байндл вышла во второй круг турнира

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Костюк уступила на старте турнира WTA 1000 в Цинциннате
Марта Костюк не смогла выйти во второй круг турнира Сегодня 22:05 262 0 Фото...
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Юниоры. Мантач выиграл свой второй одиночный титул ITF Juniors, Сидельник стала чемпионкой в паре
2019-09/1569787082_itf-juniors.png|—>Реннинген, Германия (Grade J100; Clay — Outdoor) Полина Гуменюк — 1 круг в одиночном...
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Рейтинг WTA: Ястремская поднялась на 37 позиций
Обновленный рейтинг WTA Сегодня 12:24 319804 3 Фото — gettyimages #WTA, #Ангелина Калинина, #Екатерина...
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Рейтинг WTA. Ястремская поднялась более чем на 35 позиций, Костюк повторила свой личный рекорд в парном рейтинге
2023-08/1692012498_dayana.jpg|—>По итогам турнира в Монреале тройка лидеров украинского рейтинга сохранили свои позиции в мировой...