Свитолина снялась с турнира WTA 1000 в Цинциннате

У украинки проблемы со здоровьем 922 #Элина Свитолина

Чемпион.

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№28 WTA) снялась с соревнований турнира WTA 1000 в Цинциннате.

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В первом круге Свитолина имела противостоять Каролин Возняцкие из Дании (№632 WTA). Матч был отменен по желанию Светолиной.

Она пошла на такой шаг из-за проблем со здоровьем, возникших у нее после Уимблдонского турнира и турнира в Монреале, который состоялся на прошлой неделе. Свитолина призналась, что верит в свои силы и хочет вернуться в строй здоровой, ради лучшей игры на Открытом чемпионате США.

Little update 🥺 pic.twitter.com/auRIRFI2E2

— Elina Monfils (@ElinaSvitolina) August 14, 2023