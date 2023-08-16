Цинциннати. Коллинс снова сыграет против Швёнтек, Букша впервые победила соперницу из топ-20

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Цинциннати. Монфис одержал волевую победу в матче с 15-й ракеткой мира, Алькарас выиграл 50-й матч в сезоне
2023-08/1692163252_monfils.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Калинина уступила Жаберу во 2-м круге турнира в Цинциннате
В решающем сете украинка вела в счете 5:1, однако не смогла удержать преимущество.
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Цинциннати. Чорич успешно начал защиту титула, Давидович Фокина стал первым соперником Джоковича
2023-08/1692132178_coric.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Снегирь уступила на старте турнира WTA 125 в Стэнфорде
Снегирь не смогла обыграть Ван Яфань Сегодня 20:26 175 0 Фото — Getty Images...