Калинина уступила Жаберу во 2-м круге турнира в Цинциннате

В решающем сете украинка вела в счете 5:1, однако не смогла удержать преимущество. 89< /span> #Ангелина Калинина Жабер

Источник — Чемпион.

Ангелина Калинина (28) уступила представительнице Туниса Онс Жабер (5) во втором круге турнира WTA 1000 в Цинциннате.

Матч длился 2 часа 44 минут и завершился со счетом 3:6, 7:6(2), 6:7(2)

Украинка 2 раза подавала навылет, допустила 13 двойных ошибок и реализовала 6/12 брейк-пойнтов.

Western & Southern Open — WTA 1000 Цинциннати (США) Призовой фонд $2,788,468 Второй круг, 16 августа

Онс Жабер (Тунис) — Ангелина Калинина (Украина) 6:3, 6:7 (2), 7:6 (2)

Накануне Костюк уступила на старте турнира WTA 1000 в Цинциннате.

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