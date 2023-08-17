Цинциннати. Монфис победил 12-ю ракетку мира и стал соперником Джоковича, Вавринка обыграл Тиафо

Больше в Теннис
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Ига Швёнтек о сериале Netflix про теннис: «Может, лучше спросить у них, почему они не показали наш выставочный матч в поддержку Украины»
2023-08/1692252974_swiatek.jpeg|—>— Вас довольно много показывали во второй части сериала «Break Point». Хотелось бы узнать,...
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Цинциннати. Носкова обыграла Квитову и встреится с Гауфф, Швёнтек и Пегула стартовали с побед
2023-08/1692254238_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Цинциннати. Синнер и Рууд проиграли теннисистам из квалификации во втором круге
2023-08/1692216122_sinner.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Стэнфорд. Байндл не смогла выйти в четвертьфинал
2023-08/1692204539_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua