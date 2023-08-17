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Теннис

Цинциннати. Монфис победил 12-ю ракетку мира и стал соперником Джоковича, Вавринка обыграл Тиафо

2023-08/1692250153_monfils-1.jpeg|—>Цинциннати. Монфис победил 12-ю ракетку мира и стал соперником Джоковича, Вавринка обыграл Тиафо

Источник: btu.org.ua

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