Цинциннати. Носкова обыграла Квитову и встреится с Гауфф, Швёнтек и Пегула стартовали с побед

Больше в Теннис
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Цинциннати. Синнер и Рууд проиграли теннисистам из квалификации во втором круге
2023-08/1692216122_sinner.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Стэнфорд. Байндл не смогла выйти в четвертьфинал
2023-08/1692204539_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Цинциннати. Коллинс снова сыграет против Швёнтек, Букша впервые победила соперницу из топ-20
2023-08/1692183530_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Цинциннати. Монфис одержал волевую победу в матче с 15-й ракеткой мира, Алькарас выиграл 50-й матч в сезоне
2023-08/1692163252_monfils.jpeg|—> Источник: btu.org.ua