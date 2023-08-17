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Теннис

Ига Швёнтек о сериале Netflix про теннис: «Может, лучше спросить у них, почему они не показали наш выставочный матч в поддержку Украины»

2023-08/1692252974_swiatek.jpeg|—>Ига Швёнтек о сериале Netflix про теннис: "Может, лучше спросить у них, почему они не показали наш выставочный матч в поддержку Украины"
— Вас довольно много показывали во второй части сериала «Break Point». Хотелось бы узнать, если вы ее смотрели, каково ваше впечатление от сериала и…
— Я смотрела только свой эпизод. Извините…Честно говоря, мне было немного странно видеть себя в таком большом телешоу, но, в общем, для меня это был очень приятный опыт, и я многому научилась.

Также я поняла, что мне не совсем комфортно, когда вокруг меня крутятся камеры, и мне по-прежнему нужно и важно быть сосредоточенной на своих делах. Возможно, в будущем я буду более подготовленной, чтобы принимать участие в подобных проектах. Однако, безусловно, это здорово, что у нас есть что-то подобное в теннисе. С другой стороны, если смотреть шоу нашими глазами, то иногда мы знаем немного больше, и мы понимаем, что это шоу предназначено и для людей, которые не очень много знают о теннисе.

Также были моменты, которые я хотела бы увидеть в шоу — например, выставочный матч в Кракове, — но его не было. Поэтому мне было немного грустно. Но в целом, да, это был хороший опыт, и я многое узнала о себе.

Источник: btu.org.ua

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