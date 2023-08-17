Новый тренер Марты Костюк: «Я вижу теннисистку, которая в будущем выиграет турнир Grand Slam или даже несколько»

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«На мой взгляд, учитывая, что Марте всего 21 год — она одна из самых перспективных девушек в Туре. Я не вижу ничего невозможного для нее, наоборот — я вижу в Марте теннисистку, которая в будущем выиграет турнир Grand Slam или даже несколько. У меня нет никаких сомнений в этом».

Сандра Заневска получила предложение о сотрудничестве во время травяного «мейджора» и сразу приняла его.

«Во время Уимблдона ко мне подошел менеджер Марты и спросил, не хотела бы я поработать с ней. Я раздумывала буквально три секунды. Менеджер Марты знает, что у нее большой талант и она может добиться многого, думаю гораздо большего, чем добилась до сих пор. Должна сказать, что для меня это предложение стало полной неожиданностью, потому что обычно такие изменения не происходят в середине сезона.

На сегодняшний день Марта очень молода и в то же время, уже имеет немалый опыт за плечами. Она способна по-другому взглянуть на некоторые вещи. Она через многое прошла, но с другой стороны ей было непросто, когда в столь юном возрасте стали проявлять интерес СМИ и поклонники. Хотя все же лучше попасть в третий круг Australian Open в 15 лет, чем в 20 (смеется). До сих пор ее карьера складывалась очень удачно. Конечно, это зависит от того, с какой точки зрения на это смотреть. Можно сравнивать ее с большинством игроков, а можно — с Коко Гауфф, которая уже достигла больших высот в гораздо более юном возрасте».