Цинциннати. Джокович вновь обыграл Монфиса, Алькарас взял реванш у Пола в трехсетовом поединке

Больше в Теннис
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Киченок уступила в парном турнире WTA 1000 в Цинциннате
Людмила Киченок вылетела из парного турнира Вчера 23:37 193 0 Фото — Getty Images...
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Новый тренер Марты Костюк: «Я вижу теннисистку, которая в будущем выиграет турнир Grand Slam или даже несколько»
2023-08/1692282856_zaniewska.jpg|—>«На мой взгляд, учитывая, что Марте всего 21 год — она одна из самых...
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Цинциннати. Монфис победил 12-ю ракетку мира и стал соперником Джоковича, Вавринка обыграл Тиафо
2023-08/1692250153_monfils-1.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Ига Швёнтек о сериале Netflix про теннис: «Может, лучше спросить у них, почему они не показали наш выставочный матч в поддержку Украины»
2023-08/1692252974_swiatek.jpeg|—>— Вас довольно много показывали во второй части сериала «Break Point». Хотелось бы узнать,...