Цинциннати. Швёнтек и Вондроушова поспорят за выход в 1/2 финала, Гауфф остановила Носкову

Больше в Теннис
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US Open проведет благотворительный матч в поддержку Украины
Матч состоится 23 августа Сегодня 12:33 189 0< /span> #US Open, #Алькарас, #Элина Свитолина...
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Цинциннати. Джокович вновь обыграл Монфиса, Алькарас взял реванш у Пола в трехсетовом поединке
2023-08/1692335812_djoko_monfils.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Киченок уступила в парном турнире WTA 1000 в Цинциннате
Людмила Киченок вылетела из парного турнира Вчера 23:37 193 0 Фото — Getty Images...
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Новый тренер Марты Костюк: «Я вижу теннисистку, которая в будущем выиграет турнир Grand Slam или даже несколько»
2023-08/1692282856_zaniewska.jpg|—>«На мой взгляд, учитывая, что Марте всего 21 год — она одна из самых...