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Теннис

US Open проведет благотворительный матч в поддержку Украины

Матч состоится 23 августа Сегодня 12:33 189 0< /span> #US Open, #Алькарас, #Элина Свитолина

Источник – US Open.

Организаторы US Open проведут благотворительный матч в поддержку Украины.

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Матч состоится 23 августа.

Среди участников — действующий чемпион турнира и первая ракетка мира Карлос Алькарас, Элина Свитолина, Фрэнсис Тиафу, Крис Юбенкс, Джессика Пегула, Маттео Берреттини и Джон Макинрой.

Список участников может меняться.

US Open будет проходить с 28 августа по 10 сентября.

Напомним, Заневская завершит карьеру после US&Open.

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Источник: champion.com.ua

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