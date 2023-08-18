US Open проведет благотворительный матч в поддержку Украины

Матч состоится 23 августа 189

Источник – US Open.

Организаторы US Open проведут благотворительный матч в поддержку Украины.

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Матч состоится 23 августа.

Среди участников — действующий чемпион турнира и первая ракетка мира Карлос Алькарас, Элина Свитолина, Фрэнсис Тиафу, Крис Юбенкс, Джессика Пегула, Маттео Берреттини и Джон Макинрой.

Список участников может меняться.

US Open будет проходить с 28 августа по 10 сентября.

Напомним, Заневская завершит карьеру после US&Open.

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