Теннис
US Open проведет благотворительный матч в поддержку Украины
Матч состоится 23 августа Сегодня 12:33 189 0< /span> #US Open, #Алькарас, #Элина Свитолина
Источник – US Open.
Организаторы US Open проведут благотворительный матч в поддержку Украины.
Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Матч состоится 23 августа.
Среди участников — действующий чемпион турнира и первая ракетка мира Карлос Алькарас, Элина Свитолина, Фрэнсис Тиафу, Крис Юбенкс, Джессика Пегула, Маттео Берреттини и Джон Макинрой.
Список участников может меняться.
US Open будет проходить с 28 августа по 10 сентября.
Напомним, Заневская завершит карьеру после US&Open.
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