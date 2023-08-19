Кливленд. Калинина получила пятый номер посева, Познихиренко впервые с 2019 года сыграет на турнире WTA

Больше в Теннис
-
Цинциннати. Швёнтек и Гауфф встретятся в полуфинале, Мухова прошла на отказе Боузковой
2023-08/1692426430_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
-
US Open проведет благотворительный матч в поддержку Украины
Матч состоится 23 августа Сегодня 12:33 189 0< /span> #US Open, #Алькарас, #Элина Свитолина...
-
Цинциннати. Швёнтек и Вондроушова поспорят за выход в 1/2 финала, Гауфф остановила Носкову
2023-08/1692335052_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
-
Цинциннати. Джокович вновь обыграл Монфиса, Алькарас взял реванш у Пола в трехсетовом поединке
2023-08/1692335812_djoko_monfils.jpeg|—> Источник: btu.org.ua