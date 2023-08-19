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Теннис

Кливленд. Калинина получила пятый номер посева, Познихиренко впервые с 2019 года сыграет на турнире WTA

2023-08/1692432283_kalinina.jpeg|—>Кливленд. Калинина получила пятый номер посева, Познихиренко впервые с 2019 года сыграет на турнире WTA

Источник: btu.org.ua

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