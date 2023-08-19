Уинстон-Сейлем. Марченко выиграл свой первый матч в квалификации

Больше в Теннис
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Уинстон-Сейлем. Марченко третий раз в сезоне сыграет в квалификации турнира ATP
2023-07/1690264921_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Кливленд. Калинина получила пятый номер посева, Познихиренко впервые с 2019 года сыграет на турнире WTA
2023-08/1692432283_kalinina.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Цинциннати. Швёнтек и Гауфф встретятся в полуфинале, Мухова прошла на отказе Боузковой
2023-08/1692426430_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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US Open проведет благотворительный матч в поддержку Украины
Матч состоится 23 августа Сегодня 12:33 189 0< /span> #US Open, #Алькарас, #Элина Свитолина...