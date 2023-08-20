Цинциннати. Алькарас отыграл матчбол Хуркача и вышел в финал, где сыграет против Джоковича

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Цинциннати. Алькарас ушел от поражения в матче с «квалифаером», Джокович 75-й раз вышел в полуфинал на «Мастерсе»
2023-08/1692424783_alcaraz.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Цинциннати. Гауфф впервые одолела Швёнтек и вышла в финал, Мухова выбила Соболенко
2023-08/1692480525_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Уинстон-Сейлем. Марченко выиграл свой первый матч в квалификации
2023-08/1692455639_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Уинстон-Сейлем. Марченко третий раз в сезоне сыграет в квалификации турнира ATP
2023-07/1690264921_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua