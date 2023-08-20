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Теннис

Цинциннати. Алькарас ушел от поражения в матче с «квалифаером», Джокович 75-й раз вышел в полуфинал на «Мастерсе»

2023-08/1692424783_alcaraz.jpeg|—>Цинциннати. Алькарас ушел от поражения в матче с "квалифаером", Джокович 75-й раз вышел в полуфинал на "Мастерсе"

Источник: btu.org.ua

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