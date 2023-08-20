Цинциннати. Гауфф обыграла Мухову в решающем матче и выиграла крупнейший титул в карьере

Больше в Теннис
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Кливленд. Сёстры Киченок проиграли лидерам посева в первом круге
2023-08/1692554487_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Кливленд. Познихиренко уступила на старте отборочного турнира
2023-08/1692518673_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Цинциннати. Алькарас отыграл матчбол Хуркача и вышел в финал, где сыграет против Джоковича
2023-08/1692510507_alcaraz.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Цинциннати. Алькарас ушел от поражения в матче с «квалифаером», Джокович 75-й раз вышел в полуфинал на «Мастерсе»
2023-08/1692424783_alcaraz.jpeg|—> Источник: btu.org.ua