Цинциннати. Гауфф впервые одолела Швёнтек и вышла в финал, Мухова выбила Соболенко

Больше в Теннис
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Уинстон-Сейлем. Марченко выиграл свой первый матч в квалификации
2023-08/1692455639_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Уинстон-Сейлем. Марченко третий раз в сезоне сыграет в квалификации турнира ATP
2023-07/1690264921_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Кливленд. Калинина получила пятый номер посева, Познихиренко впервые с 2019 года сыграет на турнире WTA
2023-08/1692432283_kalinina.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Цинциннати. Швёнтек и Гауфф встретятся в полуфинале, Мухова прошла на отказе Боузковой
2023-08/1692426430_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua