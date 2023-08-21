Цинциннати. Джокович, отыграв матчбол, победил Алькараса в четырехчасовом финале и завоевал свой 39-й титул серии «Мастерс»

Больше в Теннис
-
Сестры Киченок уступили на старте парного турнира WTA 250 в Кливленде
Украинки не смогли выйти в следующий круг Сегодня 10:10 252 0 #Людмила Киченок, #Надежда...
-
Рейтинг WTA: Свитолина осталась первой ракеткой Украины
Обновленный рейтинг WTA Сегодня 11:37 321109 3 Фото — gettyimages #WTA, #Ангелина Калинина, #Екатерина...
-
Рейтинг WTA. Швёнтек сохраняет лидерство, Мухова впервые вошла в топ-10
2023-08/1692602842_wta.jpg|—>По итогам турнира WTA 1000 в Цинциннати в топ-5 не произошло изменений: Ига Швёнтек...
-
Кливленд. Сёстры Киченок проиграли лидерам посева в первом круге
2023-08/1692554487_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua