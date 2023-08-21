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Теннис

Цинциннати. Джокович, отыграв матчбол, победил Алькараса в четырехчасовом финале и завоевал свой 39-й титул серии «Мастерс»

2023-08/1692592117_djoko_alcaraz.jpeg|—>Цинциннати. Джокович, отыграв матчбол, победил Алькараса в четырехчасовом финале и завоевал свой 39-й титул серии "Мастерс"

Источник: btu.org.ua

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