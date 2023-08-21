Рейтинг WTA. Швёнтек сохраняет лидерство, Мухова впервые вошла в топ-10

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По итогам турнира WTA 1000 в Цинциннати в топ-5 не произошло изменений: Ига Швёнтек начала 73-ю неделю в статусе первой ракетки мира, а за ней располагаются Арина Соболенко, Джессика Пегула, Елена Рыбакина и Онс Жабер.

Чемпионка соревнований в США Коко Гауфф поднялась на шестое место (+1), а Каролина Мухова, которая проиграла американке в финале, дебютировала в топ-10 на десятой позиции.

Персональный рекорд в рейтинге также установила Маркета Вондроушова, занимающая девятую строчку.

Личные рекорды теннисисток из топ-100:

9. Маркета Вондроушова (+1)

10. Каролина Мухова (+7)

29. Элизабетта Коччаретто (+1)

35. Жасмин Паолини (+8)

42. Линда Носкова (+8)

56. Ван Синьюй (+1)

85. Диана Шнайдер (+2)

91. Кайла Дэй (+5)