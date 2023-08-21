Теннис
Рейтинг WTA. Швёнтек сохраняет лидерство, Мухова впервые вошла в топ-10
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По итогам турнира WTA 1000 в Цинциннати в топ-5 не произошло изменений: Ига Швёнтек начала 73-ю неделю в статусе первой ракетки мира, а за ней располагаются Арина Соболенко, Джессика Пегула, Елена Рыбакина и Онс Жабер.
Чемпионка соревнований в США Коко Гауфф поднялась на шестое место (+1), а Каролина Мухова, которая проиграла американке в финале, дебютировала в топ-10 на десятой позиции.
Персональный рекорд в рейтинге также установила Маркета Вондроушова, занимающая девятую строчку.
Личные рекорды теннисисток из топ-100:
9. Маркета Вондроушова (+1)
10. Каролина Мухова (+7)
29. Элизабетта Коччаретто (+1)
35. Жасмин Паолини (+8)
42. Линда Носкова (+8)
56. Ван Синьюй (+1)
85. Диана Шнайдер (+2)
91. Кайла Дэй (+5)