Сестры Киченок уступили на старте парного турнира WTA 250 в Кливленде

Украинки не смогли выйти в следующий круг 252 #Людмила Киченок, #Надежда Киченок

Источник – Чемпион.

Людмила и Надежда Киченок уступили Барборе Крейчиковой и Екатерине Синяковой из Чехии в первом круге парного турнира WTA 250 в Кливленде.

Матч длился 1 час и 44 минуты/Украинки выполнили 3 подачи навылет, совершили 5 двойных ошибок и использовали 2/5 брейк-пойнтов.

Tennis in the Land — WTA 250 Кливленд, США Хард < em>Призовой фонд: $271,363 Первый круг, 21 августа

Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия) — Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина) 5:7, 6:3, 10-7

Ранее сестры Киченок уступили в полуфинале парного турнира WTA 500 в Вашингтоне.