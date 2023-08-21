Теннис
Сестры Киченок уступили на старте парного турнира WTA 250 в Кливленде
Украинки не смогли выйти в следующий круг Сегодня 10:10 252 0 #Людмила Киченок, #Надежда Киченок
Источник – Чемпион.
Людмила и Надежда Киченок уступили Барборе Крейчиковой и Екатерине Синяковой из Чехии в первом круге парного турнира WTA 250 в Кливленде.
Матч длился 1 час и 44 минуты/Украинки выполнили 3 подачи навылет, совершили 5 двойных ошибок и использовали 2/5 брейк-пойнтов.
Tennis in the Land — WTA 250 Кливленд, США Хард < em>Призовой фонд: $271,363 Первый круг, 21 августа
Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия) — Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина) 5:7, 6:3, 10-7
Ранее сестры Киченок уступили в полуфинале парного турнира WTA 500 в Вашингтоне.