Чикаго. Байндл обыграла первую сеяную на старте турнира

Больше в Теннис
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Ястремская одержала победу на старте квалификации в US Open
Матч длился 1 час 24 минуты Сегодня 22:52 172 0 Фото: Getty Images #Даяна...
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Халеп не сыграет на US Open
Сегодня 19:22 589 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/f032654a0df790909ff53e6de723aeeb.
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Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 22 августа
2023-08/1691767515_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Юниоры. Белозерцев выиграл свой второй титул в сезоне в одиночном разряде, Галиевская и Мантач стали чемпионами парных турниров
2019-09/1569787082_itf-juniors.png|—>Прага, Чехия (Grade J300; Clay — Outdoor) Елизавета Котляр — 3 круг в одиночном...