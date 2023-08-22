Халеп не сыграет на US Open

589 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/f032654a0df790909ff53e6de723aeeb.jpg» /> Фото: Getty Images #US Open, #Симона Халеп

Источник — Чемпион .

Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп не будет участвовать в US Open.

Румынка была автоматически вычерчена из списка участниц основной сетки, поскольку до сих пор продолжается ее отстранение из-за проваленного теста на допинг.

В октябре 2022-го Симона отстранили из-за положительной допинг-пробы в результате потребления пищевой добавки, в которой не должно быть запрещенных веществ.

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