Фото: Getty Images #US Open, #Симона Халеп Источник — Чемпион . Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп не будет участвовать в US Open. Румынка была автоматически вычерчена из списка участниц основной сетки, поскольку до сих пор продолжается ее отстранение из-за проваленного теста на допинг. В октябре 2022-го Симона […]" /> Фото: Getty Images #US Open, #Симона Халеп Источник — Чемпион . Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп не будет участвовать в US Open. Румынка была автоматически вычерчена из списка участниц основной сетки, поскольку до сих пор продолжается ее отстранение из-за проваленного теста на допинг. В октябре 2022-го Симона […]">

Халеп не сыграет на US Open