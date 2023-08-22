Теннис
Ястремская одержала победу на старте квалификации в US Open
Матч длился 1 час 24 минуты Сегодня 22:52 172 0 Фото: Getty Images #Даяна Ястремская
Джерело – Чемпион.
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (111) обыграла Хезер Уотсон из Великобритании (138) в квалификации US Open.
Матч длился 1 час 24 минуты и завершился со счетом 6:3, 6 :2.
Украинец 5 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 3 из 9 брейкпойнтов.
US Open — Grand Slam Нью-Йорк, США Хард Призовой фонд — $65,000,020
Квалификация, 1 круг
22 августа
Даяна Ястремская (Украина) — Хезер Уотсон (Великобритания) 6:3, 6:2
В следующем раунде квалификации Ястремска встретится с представительницей Канады Эжени Бушар.
>
✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!