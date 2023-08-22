Ястремская одержала победу на старте квалификации в US Open

Матч длился 1 час 24 минуты 172 Фото: Getty Images #Даяна Ястремская

Джерело – Чемпион.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (111) обыграла Хезер Уотсон из Великобритании (138) в квалификации US Open.

Матч длился 1 час 24 минуты и завершился со счетом 6:3, 6 :2.

Украинец 5 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 3 из 9 брейкпойнтов.

US Open — Grand Slam Нью-Йорк, США Хард Призовой фонд — $65,000,020

Квалификация, 1 круг

22 августа

Даяна Ястремская (Украина) — Хезер Уотсон (Великобритания) 6:3, 6:2

В следующем раунде квалификации Ястремска встретится с представительницей Канады Эжени Бушар.

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