Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 22 августа

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Юниоры. Белозерцев выиграл свой второй титул в сезоне в одиночном разряде, Галиевская и Мантач стали чемпионами парных турниров
2019-09/1569787082_itf-juniors.png|—>Прага, Чехия (Grade J300; Clay — Outdoor) Елизавета Котляр — 3 круг в одиночном...
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Калинина с победы стартовала на турнире WTA 250 в Кливленде
Украинка вышла во второй круг турнира Сегодня 09:08 225 0 Фото — Getty Images...
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Юлия Стародубцева о своем предстоящем дебюте на US Open: «Сейчас мне и правда кажется, что все возможно»
2023-08/1692650632_star-1.jpg|—>«Честно говоря, для меня это большой сюрприз, что я уже в свое первое полугодие...
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Сестры Киченок уступили на старте парного турнира WTA 250 в Кливленде
Украинки не смогли выйти в следующий круг Сегодня 10:10 252 0 #Людмила Киченок, #Надежда...