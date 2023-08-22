Юниоры. Белозерцев выиграл свой второй титул в сезоне в одиночном разряде, Галиевская и Мантач стали чемпионами парных турниров

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Прага, Чехия (Grade J300; Clay — Outdoor)

Елизавета Котляр — 3 круг в одиночном разряде | 2 круг в парном разряде

Менхенгладбах, Германия (Grade J100; Clay — Outdoor)

Анна Бурчак — 2 круг в одиночном разряде | 2 круг в парном разряде

Дарья Ставицкая — 1 круг в одиночном разряде | —

Алина Мокринская — 2 круг в одиночном разряде | 2 круг в парном разряде

Мария Ткаленко — 2 круг в одиночном разряде | 2 круг в парном разряде

Краков, Польша (Grade J100; Clay — Outdoor)

Никита Белозерцев — ТИТУЛ в одиночном разряде | 1/4 финала в парном разряде

Анастасия Коляда — 2 круг в одиночном разряде | —

Евгения Зеленская — 1 круг в одиночном разряде | 1/4 финала в парном разряде

Ева Галиевская — 1 круг в одиночном разряде | ТИТУЛ в парном разряде

Вероника Ключ — 2 круг в одиночном разряде | 1 круг в парном разряде

Алеся Рева — 1/4 финала в одиночном разряде | 1/4 финала в парном разряде



Никита Белозерцев выиграл турнир в Кракове в одиночном разряде. В финале соревнований польский соперник украинца Адам Майхржак отказался от продолжения поединка уступая 0:6,2 2:4. Для 14-летнего Белозерцева это четвертый одиночный титул ITF Juniors и самый крупный в карьере.

Ева Галиевская стала чемпионкой турнира в Польше в парном разряде вместе с латвийской теннисисткой Беатрис Зелтиной. В финале девушки победили словацкую пару Сона Депешова/Миа Поханкова — 6:3, 3:6, 10-4. Для 15-летней украинки это четвертый парный титул ITF Juniors и первый с 2021 года.



Дакахлия, Египет (Grade J100; Clay — Outdoor)

Елизавета Чайникова — 1/4 финала в одиночном разряде | 1/2 финала в парном разряде

Марибор, Словения (Grade J60; Clay — Outdoor)

Виталий Гнидец — 2 круг в одиночном разряде | 1 круг в парном разряде

Константин Мантач — 1/4 финала в одиночном разряде | ТИТУЛ в парном разряде

Мария Прищепа — 2 круг в одиночном разряде | 1/2 финала в парном разряде

Анастасия Сорская — Финал в одиночном разряде | 1/2 финала в парном разряде

Анна Ващенко — 1 круг в одиночном разряде | —

Карина Ковальчук — 1 круг в одиночном разряде | 1/4 финала в парном разряде



Константин Мантач стал чемпионом турнира в Словении в парном разряде вместе с норвежским теннисистом Фредериком Солхеймом. В финале парни обыграли словенскую пару Карло Анджели/Паоло Анджели — 7:5, 2:6, 10-8. Для 17-летнего украинца это второй парный титул ITF Juniors и первый с 2021 года. На прошлой неделе он стал чемпионом турнира аналогичной категории в одиночном разряде.

Анастасия Сорская сыграла в финале соревнований в одиночном разряде. В решающем матче украинка уступила румынке Майе Бурческу — 6:7(2), 1:6. 15-летняя Сорская второй раз сыграла в финале турнира ITF Juniors и боролась за свой дебютный одиночный титул.



