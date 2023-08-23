Чикаго. Байндл вышла в четвертьфинал соревнований

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Стародубцева уступила на старте квалификации US Open
Юлия Стародубцева в трех сетах уступила Селин Неф Сегодня 08:08 282
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Сачко уступил в первом раунде квалификации US Open
Виталий Сачко неудачно сыграл в квалификации Открытого чемпионата США.
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Крутых уступил экспятую ракетку мира в первом круге квалификации US Open
В первом раунде отбора украинец проиграл Кевину Андерсону из ЮАР Сегодня 08:39 188 0...
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Виталий Сачко: «Не играл ранее в США, так как мне дважды отказывали в получении визы, но в этот раз я был более настойчив»
2023-08/1692715829_sachko-2.jpg|—>«Комплекс, где проходит турнир, просто на высшем уровне», — рассказал в комментарии порталу BTU...