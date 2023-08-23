Крутых уступил экспятую ракетку мира в первом круге квалификации US Open

В первом раунде отбора украинец проиграл Кевину Андерсону из ЮАР 188 #Крутых

Источник Чемпион.

Украинский теннисист Алексей Крутых (219) уступил Кевину Андерсону из ЮАР (656) в первом круге квалификации в US Open.

Матч длился 1 час 21 минуту и ​​завершился со счетом 6:3, 7:5. Крутых 1 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и использовал 0 из 3 брейк-пойнтов. Отметим, что Андерсон был финалистом US Open 2017 и Уимблдона 2018, а пика карьеры занимал 5 -те место в рейтинге ATP. US Open — Grand Slam Нью-Йорк, США Хард Призовой фонд — $65,000,020

Квалификация, 1 круг

23 августа

Кевин Андерсон (ЮАР) — Алексей Крутых (Украина) 6: 3, 7:5

Раньше Ястремская одержала победу на старте квалификации.