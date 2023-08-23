Сачко уступил в первом раунде квалификации US Open

Виталий Сачко неудачно сыграл в квалификации Открытого чемпионата США. 243 Фото — Getty Images #Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (166) проиграл Раулю Бранкаччо из Италии (169) в первом круге квалификации в US Open.

Матч длился 1 час 46 минут и завершился с счетом 7:6 (5), 6:3.

Сачко 8 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и использовал 2 из 4 брейк-пойнтов.

US Open — Grand Slam Нью-Йорк , США Хард Призовой фонд — $65,000,020

Квалификация, 1 круг

22 августа

Рауль Бранкаччо — Виталий Сачко 7:6 (5), 6:3

Ранее Ястремская одержала победу на старте квалификации.