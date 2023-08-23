Теннис
Сачко уступил в первом раунде квалификации US Open
Виталий Сачко неудачно сыграл в квалификации Открытого чемпионата США. Сегодня 08:25 243 0 Фото — Getty Images #Виталий Сачко
Украинский теннисист Виталий Сачко (166) проиграл Раулю Бранкаччо из Италии (169) в первом круге квалификации в US Open.
Матч длился 1 час 46 минут и завершился с счетом 7:6 (5), 6:3.
Сачко 8 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и использовал 2 из 4 брейк-пойнтов.
US Open — Grand Slam Нью-Йорк , США Хард Призовой фонд — $65,000,020
Квалификация, 1 круг
22 августа
Рауль Бранкаччо — Виталий Сачко 7:6 (5), 6:3
Ранее Ястремская одержала победу на старте квалификации.