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Теннис

Сачко уступил в первом раунде квалификации US Open

Виталий Сачко неудачно сыграл в квалификации Открытого чемпионата США. Сегодня 08:25 243 0 Фото — Getty Images #Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (166) проиграл Раулю Бранкаччо из Италии (169) в первом круге квалификации в US Open.

Матч длился 1 час 46 минут и завершился с счетом 7:6 (5), 6:3.

Сачко 8 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и использовал 2 из 4 брейк-пойнтов.

US Open — Grand Slam Нью-Йорк , США  Хард Призовой фонд — $65,000,020
Квалификация, 1 круг
22 августа

Рауль Бранкаччо — Виталий Сачко 7:6 (5), 6:3

Ранее Ястремская одержала победу на старте квалификации.

Источник: champion.com.ua

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