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Виталий Сачко: «Не играл ранее в США, так как мне дважды отказывали в получении визы, но в этот раз я был более настойчив»

2023-08/1692715829_sachko-2.jpg|—>Виталий Сачко: "Не играл ранее в США, так как мне дважды отказывали в получении визы, но в этот раз я был более настойчив"
«Комплекс, где проходит турнир, просто на высшем уровне», — рассказал в комментарии порталу BTU украинский теннисист. «Очень впечатляет центральный корт и конечно очень хотелось бы на нем сыграть. На турнирных кортах уже потренировался, подачи летят быстро, но во время розыгрышей хард кажется не очень быстрым. В общем впечатления смешанные. Мячи вполне нормальные, организация великолепная».

Виталий Сачко ранее не только не выступал на US Open, но и не играл профессиональные турниры на территории США.

«Да, я раньше не играл в США, так как мне дважды отказывали в визе, говорили, что нужна рабочая. Но в этот раз я был более настойчив и визу получил (смеется). Нью-Йорк конечно впечатляет, просто современные джунгли, но честно говоря посмотрел еще очень немного».

Источник: btu.org.ua

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