Завацкая уступила Бондарь в первом круге квалификации US Open

Матч длился 1 час и 45 минут 236 #Катерина Завацкая

Источник — Чемпион.

Катарина Завацкая (188) проиграла венгры Анне Бондарь (126) в первом круге квалификации в US Open.

Матч длился 1 час и 45 минут и завершился со счетом 7:6 (2 ), 6:4.

Заватка 1 раз подавала навылет, совершила 3 ​​двойные ошибки и реализовала 2 из 4 брейкпойнтов.

US Open — Grand Slam Нью -Йорк, США Хард Призовой фонд — $65,000,020

Квалификация, 1 круг

22 августа

Анна Бондарь (Венгрия) — Екатерина Завацкая (188) 7:6 (2), 6:4

Раньше Ястремская одержала победу на старте квалификации.

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