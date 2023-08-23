Теннис
Завацкая уступила Бондарь в первом круге квалификации US Open
Матч длился 1 час и 45 минут Вчера 23:46 236 0 #Катерина Завацкая
Источник — Чемпион.
Катарина Завацкая (188) проиграла венгры Анне Бондарь (126) в первом круге квалификации в US Open.
Матч длился 1 час и 45 минут и завершился со счетом 7:6 (2 ), 6:4.
Заватка 1 раз подавала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 4 брейкпойнтов.
US Open — Grand Slam Нью -Йорк, США Хард Призовой фонд — $65,000,020
Квалификация, 1 круг
22 августа
Анна Бондарь (Венгрия) — Екатерина Завацкая (188) 7:6 (2), 6:4
Раньше Ястремская одержала победу на старте квалификации.
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