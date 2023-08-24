Теннис
Калинина снялась с турнира WTA 250 в Кливленде
Украинка не вышла на матч второго круга Сегодня 08:24 303 0 Фото — Getty Images #Ангелина Калинина
Источник – Чемпион.
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (28) снялась с турнира WTA 250 в Кливленде перед матчем второго круга.
Украинка должна была встретиться с Татьяной Марией (49) из Германии. В четвертьфинале немка сыграет против Лейлы Фернандес.
В первом круге Калинина победила Ану Богдан.
Следующим турниром для Ангелины будет Открытый чемпионат США, который стартует в следующий понедельник.
Ранее сестры Киченок уступили на старте парного турнира WTA 250 в Кливленде.