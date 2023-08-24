Калинина снялась с турнира WTA 250 в Кливленде

Украинка не вышла на матч второго круга 303 Фото — Getty Images #Ангелина Калинина

Источник – Чемпион.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (28) снялась с турнира WTA 250 в Кливленде перед матчем второго круга.

Украинка должна была встретиться с Татьяной Марией (49) из Германии. В четвертьфинале немка сыграет против Лейлы Фернандес.

В первом круге Калинина победила Ану Богдан.

Следующим турниром для Ангелины будет Открытый чемпионат США, который стартует в следующий понедельник.

Ранее сестры Киченок уступили на старте парного турнира WTA 250 в Кливленде.