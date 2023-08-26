US Open. Бьорклунд и Волынец пробились в основную сетку турнира

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Ястремская уступила в финале квалификации US Open
Украинская теннисистка Даяна Ястремская завершила выступления в квалификации Открытого чемпионата США. Сегодня 08:09 163...
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Кливленд. Чжу Линь победила седьмую ракетку мира, Мария и Соррибес Тормо встретятся в 1/2 финала
2023-08/1692946932_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Байндл снялась с турнира в Чикаго в преддверии четвертьфинала
В 1/4 финала украинка должна была сыграть против Лючии Бронцетти Сегодня 22:28 187 0...
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Чикаго. Байндл не сыграет свой четвертьфинальный матч
2023-08/1692900568_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua