US Open. Первая соперница Леси Цуренко снялась с турнира

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Уинстон-Сейлем. Баэс победил Чорича в трехчасовом полуфинале и впервые сыграет в финале турнира ATP на харде
2023-08/1693049191_baez.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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US Open. Мелижени Алвес и Виртанен впервые вышли в основу «мэйджора»
2023-08/1693042122_uso.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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US Open. Бьорклунд и Волынец пробились в основную сетку турнира
2023-08/1693038135_uso.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Ястремская уступила в финале квалификации US Open
Украинская теннисистка Даяна Ястремская завершила выступления в квалификации Открытого чемпионата США. Сегодня 08:09 163...