US Open. Морено де Альборан спас матчболы в финале отбора, 17-летний Меншик дебютирует в основе «мэйджора»

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US Open. Лис уверенно преодолела квалификацию, три теннисистки отыграли матчболы на пути в основу
2023-08/1693118431_uso.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Уинстон-Сейлем. Баэс победил Легечку в финале и завоевал свой первый титул ATP на харде
2023-08/1693119312_baez.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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US Open. Цуренко сыграет против «квалифаера» в первом круге
2023-08/1693084998_uso.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Соперница Цуренко снялась с US Open из-за травмы
Шанс на лаки лузера получит Даяна Ястремская Вчера 23:12 311 0 #US Open, #Андрееску,...