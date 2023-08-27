Уинстон-Сейлем. Баэс победил Легечку в финале и завоевал свой первый титул ATP на харде

Больше в Теннис
-
US Open. Цуренко сыграет против «квалифаера» в первом круге
2023-08/1693084998_uso.jpg|—> Источник: btu.org.ua
-
Соперница Цуренко снялась с US Open из-за травмы
Шанс на лаки лузера получит Даяна Ястремская Вчера 23:12 311 0 #US Open, #Андрееску,...
-
US Open. Первая соперница Леси Цуренко снялась с турнира
2023-08/1693070025_uso.jpg|—> Источник: btu.org.ua
-
Уинстон-Сейлем. Баэс победил Чорича в трехчасовом полуфинале и впервые сыграет в финале турнира ATP на харде
2023-08/1693049191_baez.jpg|—> Источник: btu.org.ua