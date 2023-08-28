28 августа на US Open сыграют Костюк, Калинина и Байндль

273 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/89ef09a9ef440af57a895f39018d7ec2.jpg» /> #Ангелина Калинина, #Марта Костюк, #Екатерина Байндл

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28 августа, в первый соревновательный день Открытого первенства США — US Open на корты выйдут три украинских теннисистки.

В первом круге Марта Костюк сыграет Елены Рыбакиной из Казахстана, Ангелина Калинина (28) померяется силами с представительницей Испании Сарой Соррибес-Тормо, а Екатерина Байндль со словачкой Анной Каролиной Шмидловой.

Расписание матчей украинских теннисисток 28 августа

18:00. Анна Каролина Шмидлова (64) — Екатерина Байндль (83), корт №15, первый запуск.

Гочные встречи — 1:3

19:30*. Ангелина Калинина (28) — Сара Соррибес Тормо (55), корт №7, второй запуск.

Гочные встречи — 0:0

21:30*. Елена Рыбакина (4) — Марта Костюк (38), корт&G; Grandstand, третий запуск.

Очные встречи — 0 :1

Элина Свитолина и Леся Цуренко матчи первого круга сыграют во вторник, 29 августа.