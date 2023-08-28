Калинина уступила Соррибес Тормо на старте US Open

Украинка не смогла пробиться во второй круг турнира 88 Фото — gettyimages #Ангелина Калинина, #Соррибес Тормо

Источник – Чемпион.

Украинка Ангелина Калинина (28) обыграла Сару Соррибес Тормо (55) из Испании в первом круге Открытого чемпионата США.

Матч длился 2 часа 15 минут и завершился со счетом 6:4, 7:5.

Калинина 1 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и использовала 6 из 10 брейк-пойнтов.

US Open — Grand Slam Нью-Йорк, США Хард Призовой фонд — $65,000,020

Первый круг, 28 августа Сара Соррибес Тормо -Ангелина Калинина6:4, 7:5

Раньше соперница Цуренко снялась с US Open из-за травмы.