Теннис
Костюк — Рыбакина: онлайн-трансляция LIVE матча первого круга US Open
Игра состоится в понедельник, 28 августа Сегодня 18:08 181 0 #US Open, #Марта Костюк, #Елена Рыбакина
Источник – Чемпион.
Украинка Марта Костюк (38) сыграет против Елены Рыбакиной из Казахстана (4) в матче первого раунда Открытого чемпионата США — US Open-2023.
Игра состоится в понедельник, 28 августа. Поединок начнется не ранее 21:30 по киевскому времени третьим запуском на корте Grangstand.
Матч покажет телеканал Eurosport.
Плеер с трансляцией появится ближе к началу матча…
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Также в первый игровой день на корты Нью-Йорка выйдут еще 2 украинки.