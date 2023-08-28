Костюк — Рыбакина: онлайн-трансляция LIVE матча первого круга US Open

Игра состоится в понедельник, 28 августа 181 #US Open, #Марта Костюк, #Елена Рыбакина

Источник – Чемпион.

Украинка Марта Костюк (38) сыграет против Елены Рыбакиной из Казахстана (4) в матче первого раунда Открытого чемпионата США — US Open-2023.

Игра состоится в понедельник, 28 августа. Поединок начнется не ранее 21:30 по киевскому времени третьим запуском на корте Grangstand.

Матч покажет телеканал Eurosport.

Плеер с трансляцией появится ближе к началу матча…

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Также в первый игровой день на корты Нью-Йорка выйдут еще 2 украинки.