Рейтинг ATP: Крутых потерял более 40 позиций

ATP обновил рейтинг теннисистов 68633 Фото — gettyimages #ATP, #Илья Марченко, #Крутых, #Виталий Сачко

Дже.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновленный рейтинг теннисистов.

Испанец Карлос Алькарас, выигравший Уимблдон, возглавляет рейтинг, Новак Джокович занимает вторую строчку, а тройку замыкает представитель террористической страны Даниило Медведев.

Первой ракеткой Украины остался Виталий Сачко, поднявшийся на 165 место. Далее следуют Алексей Крутых (260) и Илья Марченко (268).

Рейтинг ATP 28 августа 1.(1) Карлос Алькарас (Испания) – 9815 2. (2) Новак Джокович (Сербия) – 9795 3. (3) Даниил Медведев – 6260 4. (4) Гольгер Руне (Дания) – 4790 5. (5) Каспер Рууд (Норвегия) – 4715 6. (6) Янник (Италия) – 4645 7. (7) Стефанос Циципас (Греция) – 4580 8. (8) Андрей Рублев – 4515 9. (9) Тейлор Фриц (США) – 3605 10. (10) Фрэнсис Тиафо – 3050 165. (166) Виталий Сачко (Украина) — 375 260. (219) Алексей Крутых (Украина) — 235 268. (267) Илья Марченко (Украина) — 222 412. (410) Владислав Орлов (Украина) — 115 420. (418) Эрик Ваншельбойм (Украина) — 110 ✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий мира спорта!



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