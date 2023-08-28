Теннис
Рейтинг ATP. Легечка дебютировал в топ-30, Пёрселл и Ватануки начали неделю с личными рекордами
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По итогам игровой недели в топ-20 рейтинга изменений не произошло.
Себастиан Баэс, чемпион турнира ATP 250 в Уинстон-Сейлеме, занимает 32-ю позицию, поднявшись на 10 строчек вверх. Иржи Легечка, который проиграл аргентинцу в финале, впервые вошёл в топ-30.
Личные рекорды теннисистов из топ-100:
29. Иржи Легечка (+6)
43. Макс Пёрселл (+4)
64. Люка ван Аш (+1)
83. Александр Шевченко (+1)
85. Ёсукэ Ватануки (+3)
100. Юрий Родионов (+2) — дебют в топ-100