Рейтинг ATP. Легечка дебютировал в топ-30, Пёрселл и Ватануки начали неделю с личными рекордами

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По итогам игровой недели в топ-20 рейтинга изменений не произошло.

Себастиан Баэс, чемпион турнира ATP 250 в Уинстон-Сейлеме, занимает 32-ю позицию, поднявшись на 10 строчек вверх. Иржи Легечка, который проиграл аргентинцу в финале, впервые вошёл в топ-30.

Личные рекорды теннисистов из топ-100:

29. Иржи Легечка (+6)

43. Макс Пёрселл (+4)

64. Люка ван Аш (+1)

83. Александр Шевченко (+1)

85. Ёсукэ Ватануки (+3)

100. Юрий Родионов (+2) — дебют в топ-100